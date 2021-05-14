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Против гендиректора предприятия «Пронские карьеры» возбудили уголовное дело
Следствие установило, что у гендиректора ООО «Пронские карьеры» была задолженность по выплатам перед работниками. Он мог ее погасить, но не сделал этого. Долг гендиректора по зарплате семи работникам за период с 1 января по 16 марта 2021 года составил почти 2 млн рублей.

В отношении генерального директора ООО «Пронские карьеры» возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что у гендиректора ООО «Пронские карьеры» была задолженность по выплатам перед работниками. Он мог ее погасить, но не сделал этого. Долг гендиректора по зарплате семи работникам за период с 1 января по 16 марта 2021 года составил почти 2 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.