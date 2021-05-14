Под Самарой четыре человека погибли в ДТП с «КамАЗом»
Водитель ВАЗ 2112 совершал обгон по «встречке» и столкнулся с «КамАЗом».
Под Самарой четыре человека погибли в ДТП с «КамАЗом». Об этом
ДТП произошло в пятницу, 14 мая, на 1070 километре автодороги «М5 Урал». По предварительной версии, водитель ВАЗ 2112 совершал обгон по «встречке» и столкнулся с «КамАЗом».
В результате аварии водитель и три пассажира легковушки погибли на месте. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности погибших.