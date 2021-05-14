Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные проходит всероссийская акция «Ночь музеев», в которой также принимают участие и рязанские музеи — Рязанский кремль, Музей истории молодежного движения и другие. На трассе Atron International Circuit 15 и 16 мая состоятся соревнования российской дрифт серии — первый этап чемпионата RDS Запад 2021. В Театре кукол проходят гастроли знаменитого кукольного театра имени Сергея Образцова — в выходные зрители увидят спектакли «Волшебная лампа Алладина» и «Три поросенка».
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