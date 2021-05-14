Видео: в Рязани на улице задержали мужчину с героином

Мужчину задержали на улице Стройкова. При личном досмотре у него нашли 13 свертков с героином массой более 20 граммов.

Рязанская полиция задержала 48-летнего мужчину, которого подозревают в поставках и сбыте оптовых партий героина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину задержали на улице Стройкова. При личном досмотре у него нашли 13 свертков с героином массой более 20 граммов.

Выяснилось, что мужчина был закладчиком нелегального сетевого магазина. Он доставлял в Рязань героин оптом и продавал его бесконтактным способом. Наркотики покупали те, кто продавал его уже затем в розницу.

Полиция установила, что рязанец планировал отправиться в Московскую область, где для него в тайнике приготовили очередную партию наркотиков. Оперативники выехали в установленное место и нашли упаковку с героином массой 643 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Мужчину заключили под стражу.