В Рязанской области разыскивают мужчину

Долг мужчины по просроченным алиментам составил 190 тысяч рублей. Он не выплачивает деньги несовершеннолетнему сыну 2009 года рождения.

В Клепиковском районе возбудили исполнительное производство по взысканию денег в отношении Руслана Кюриевича Ербулатова 1978 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Долг мужчины по просроченным алиментам составил 190 тысяч рублей. Он не выплачивает деньги несовершеннолетнему сыну 2009 года рождения.

По последнему месту проживания — в поселке Спас-Клепики — мужчину найти не смогли. Его объявили в розыск.