В Рязанской области разыскивают мужчину
Долг мужчины по просроченным алиментам составил 190 тысяч рублей. Он не выплачивает деньги несовершеннолетнему сыну 2009 года рождения.
В Клепиковском районе возбудили исполнительное производство по взысканию денег в отношении Руслана Кюриевича Ербулатова 1978 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Долг мужчины по просроченным алиментам составил 190 тысяч рублей. Он не выплачивает деньги несовершеннолетнему сыну 2009 года рождения.
По последнему месту проживания — в поселке Спас-Клепики — мужчину найти не смогли. Его объявили в розыск.
Всех, кому известно о должнике, попросили обращаться по номеру