\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
21°
Сбт, 15
20°
Вск, 16
21°
ЦБ USD 74 -0.36 15/05
ЦБ EUR 89.62 -0.31 15/05
Нал. USD 73.61 / 75.30 17:56
Нал. EUR 89.30 / 90.10 17:56
Новости
Публикации
Дом-крокодил и площадь дяди Васи. Какие прозвища дают рязанцы городски...
Интересно, что прозвища, клички и псевдонимы есть не то...
Вчера 12:34
1
4 461
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
15 553
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
13 068
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
2
19 083
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Член президиума Генсовета «Единой России» подал документы в Рязанский региональный оргкомитет
Андрей Макаров отметил, что подача документов на праймериз для него означает предварительную оценку работы, которая была проведена им в качестве депутата Госдумы седьмого созыва.

В пятницу, 14 мая, член президиума Генсовета «Единой России», председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».

«Я пять лет работаю депутатом Государственной думы от Рязанской области. Сегодня перед тем, как принять решение подать документы, я отчитался перед жителями области о своей работе. Для меня очень важно, чтобы именно люди оценивали то, что было сделано», — поделился парламентарий.

Андрей Макаров отметил, что подача документов на праймериз для него означает предварительную оценку работы, которая была проведена им в качестве депутата Госдумы седьмого созыва.

«Механизм предварительного голосования, который предложила „Единая Россия“, состоит в том, чтобы свое мнение могли высказать не только члены партии, а все, для кого этот вопрос важен. То есть каждый человек, который может поставить оценку. Я отчитался. Теперь жду оценку. А дальше уже люди решают, кто должен представлять их интересы от Рязанской области в нижней палате парламента», — высказал свое мнение председатель комитета по бюджету и налогам.

Андрей Макаров родился в Москве в 1954 году. В 1976 году окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Кандидат юридических наук. В 1993 году входил в рабочую группу по подготовке проекта новой Конституции РФ. Депутат Государственной Думы первого, второго, четвертого, пятого, шестого и седьмого созыва. Член фракции «Единая Россия». Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам.