В Гидрометцентре предупредили о небывалой жаре в регионах

В столице в пятницу ожидается до +24 градусов, 15 мая ожидается до +22,+24 градусов, 16 мая +19, +24 градуса.

В Гидрометцентре предупредили о жаре до +25, +30 градусов в регионах. Об этом « Российской газете » рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, в столице в пятницу ожидается до +24 градусов, 15 мая ожидается до +22,+24 градусов, 16 мая +19, +24 градуса.

На следующей неделе ожидается еще большее потепление. Воздух прогреется до +26 градусов, 18 мая будет до +26,+30 градусов.

Паршина отметила, что «такой жары во второй декаде мая не было очень давно».

Специалист отметила, что аномальная жара ожидается в Поволжье, Новгородской, Кировской областях. Там воздух прогреется до +31 градуса. Потепление ждет и другие регионы. Местами ожидаются кратковременные дожди.