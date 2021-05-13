В Гидрометцентре предупредили о небывалой жаре в регионах
В столице в пятницу ожидается до +24 градусов, 15 мая ожидается до +22,+24 градусов, 16 мая +19, +24 градуса.
В Гидрометцентре предупредили о жаре до +25, +30 градусов в регионах. Об этом «
По ее словам, в столице в пятницу ожидается до +24 градусов, 15 мая ожидается до +22,+24 градусов, 16 мая +19, +24 градуса.
На следующей неделе ожидается еще большее потепление. Воздух прогреется до +26 градусов, 18 мая будет до +26,+30 градусов.
Паршина отметила, что «такой жары во второй декаде мая не было очень давно».
Специалист отметила, что аномальная жара ожидается в Поволжье, Новгородской, Кировской областях. Там воздух прогреется до +31 градуса. Потепление ждет и другие регионы. Местами ожидаются кратковременные дожди.