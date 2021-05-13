В Кремле сообщили о состоянии здоровья Путина

Президент должен соблюдать все меры предосторожности, чтобы не подвергать здоровье опасности. Путин проводит много очных встреч, но их формат каждый раз рассматривают специалисты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о состоянии здоровья Владимира Путина. Его комментарий опубликовало РИА Новости .

Песков рассказал, что генсек ООН Антониу Гутерреш, прибывший в Москву с визитом накануне, пообщается с Путиным по видеосвязи.

«Это связано с продолжающимся все-таки режимом пандемии и с рекомендациями эпидемиологов, режим предосторожности, он в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что президент должен соблюдать все меры предосторожности, чтобы не подвергать здоровье опасности. Песков добавил, что Путин проводит много очных встреч, но их формат каждый раз рассматривают специалисты.

«Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное, это никоим образом не связано с состоянием его здоровья, это связано просто с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», — заключил Песков.