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В Рязанской области объявили метеопредупреждение
Об этом сообщает филиал ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Прогноз опубликовали на сайте рязанского ГУ МЧС.

Днем в четверг, 13 мая, с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидается гроза, ливень, при грозе порывы ветра 12-17 метров в секунду.

Об этом сообщает филиал ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В МЧС призвали рязанцев соблюдать правила безопасности, а автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.