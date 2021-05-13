В Рязанской области москвич похитил шесть с половиной тонн дизтоплива. Об этом сообщила служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга».
В июне 2020 года житель Московской области совершил незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод Новки-Рязань на территории Клепиковского района. Через проложенный от врезки отвод длиной 300 метров злоумышленнник перекачивал дизельное топливо в специально подготовленные емкости. Всего от украл 6,5 тонн топлива на сумму свыше 300 тысяч рублей.
Мужчину признали виновным в повреждении магистрального нефтепродуктопровода (пункт «б» части 4 статьи 215.3 УК РФ), а также краже нефтепродуктов (пункты «б» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.