В Рязани на женщину напала собака

В Рязани на женщину напала собака. В четверг, 13 мая, с просьбой откликнуться очевидцев обратилась коллега пострадавшей в социальные сети.

В Рязани на женщину напала собака. В четверг, 13 мая, с просьбой откликнуться очевидцев обратилась коллега пострадавшей в социальные сети.

Инцидент произошел во вторник, 11 мая, в 22:05—22:30 в Дашково-Песочне недалеко от дома №26 по улице Зубковой.

По словам женщины, ее коллега направлялась домой. Она заметила крупную собаку, «как дворняга, чем-то похожая на овчарку», которая побежала к мужчинам лет 25-30. Молодые люди просили владельца питомца привязать ее на поводок, на что женщина не реагировала. Проходя мимо мужчин, женщина почувствовала, что собака на нее накинулась сзади.

«Собака рычала и кусала все конечности. Она порвала пальто, и разодрала кожу до крови. Пальто защитило руки. На них синяки и ссадины, но ноги были искусаны и поцарапаны до крови», — поделилась произошедшим коллега пострадавшей.

Со слов потерпевшей, хозяйка не спеша подошла к питомцу и спокойно отвела ее от нее.

Женщина отметила, что она написала заявление в полицию и просит всех очевидцев происшествия откликнуться.