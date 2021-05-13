В рекламу ставок на спорт предложили включить предупреждение. Соответствующее письмо направил член Общественной палаты Султан Хамзаев на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает
Согласно его обращению, букмекерские компании должны будут включить в свою рекламу о негативных последствиях азартных игр. По его мнению, предупреждающая информация должна занимать 25% площади баннерной рекламы в сети интернет и столько же времени рекламного ролика на телевидении и радио.
Общественник мотивирует это тем, что в России уже более 10 лет запрещена деятельность казино, не считая специализированные игорные зоны. В то же время букмекерские компании по-прежнему осуществляют свою деятельность на территории страны, не предупреждая новых клиентов о возможных последствиях чрезмерного увлечения ставками на спорт.