В Кальном образовалась пробка
Заторы образовались на Касимовском шоссе от остановки «Мясокомбинат» до «Ленты» на улице Тимуровцев, а также на улице Новой от остановки «Школа ДОСААФ» до Касимовского шоссе. Согласно сервису «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает пяти километров в час.
Вечером в четверг, 13 мая, в Кальном образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы.
Заторы образовались на Касимовском шоссе от остановки «Мясокомбинат» до «Ленты» на улице Тимуровцев, а также на улице Новой от остановки «Школа ДОСААФ» до Касимовского шоссе.
Согласно сервису «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает пяти километров в час.