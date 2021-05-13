Рязанский омбудсмен отчиталась о работе перед депутатами облдумы

В четверг, 13 мая, на заседании регионального парламента депутаты выслушали доклад уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной о проделанной работе в 2020 году.

В четверг, 13 мая, на заседании регионального парламента депутаты выслушали доклад уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной о проделанной работе в 2020 году.

По словам омбудсмена, в прошлом году поступило 2066 обращений граждан — это самый высокий показатель за все время работы данного института в регионе. Увеличение вызвано введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и самоизоляцией рязанцев. Как и прежде, наибольшее количество жалоб — 311 — отмечено в сфере нарушения прав на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание.

Основными здесь являются вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг и содержания жилья, состояния общедомового имущества, капитального ремонта домов, изношенности внутридомовых инженерных систем, качества водопроводной воды, деятельности управляющих компаний.

На 14,7% увеличилось число обращений о нарушении прав в сфере деятельности правоохранительных органов, на 11,5% - по пенсионному и социальному обслуживанию, на 26,7% - по охране здоровья и медицинской помощи. Вместе с тем за отчетный период на 3,4% уменьшилось количество жалоб в сфере реализации прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, на 34,7% - по направлениям миграционного и регистрационного учета.

После доклада депутаты задали вопросы о соблюдении прав граждан, связанных с доступностью и качеством оказания медицинской помощи, благоприятной окружающей средой, решением проблем аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов, предоставлением квартир детям-сиротам.

Так, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова отметила, что с принятием в 2020 году федерального закона «Об Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ» у региональных омбудсменов возникла возможность обращения в суд с административными исками в защиту нарушенных прав граждан, поинтересовавшись, применялась ли эта норма в Рязанской области. Наталья Епихина пояснила, что пока они этим правом не воспользовались, поскольку поставленные вопросы решаются в досудебном порядке, в том числе с помощью взаимодействия с исполнительными и законодательными органами власти.

Председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог спросил о том, что делается в регионе по защите прав людей с инвалидностью и уточнил, налажено ли взаимодействие с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка. Омбудсмен рассказала, что этому направлению работы уделяется особое внимание. В частности, в марте 2021 года на заседании дискуссионного клуба судов и правоохранительных органов, общественных организаций, которые существуют при Уполномоченном, совместно с прокуратурой обсуждались вопросы защиты прав таких категорий граждан и, в первую очередь, — доступность инфраструктуры и обустройство дворовых территорий.

Также Наталья Епихина обозначила ряд проблем, требующих решения, — это отсутствие сурдопереводов на региональных телеканалах, расширение программы совместного проживания для людей с инвалидностью. Отвечая на вторую часть вопроса, она подчеркнула, что им также приходится заниматься правами детей и семей с детьми и у них налажено тесное взаимодействие с институтом Уполномоченного по правам ребенка в регионе.

По итогам обсуждения депутаты приняли доклад Уполномоченного по правам человека в Рязанской области к сведению.