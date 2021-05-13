Рязанские депутаты поддержали федеральный законопроект по исполнению поручений президента

В четверг, 13 мая, на заседании регионального парламента депутаты поддержали изменения в федеральное законодательство, направленное на реализацию послания президента Владимира Путина по усовершенствованию мер поддержки российских семей.

В четверг, 13 мая, на заседании регионального парламента депутаты поддержали изменения в федеральное законодательство, направленное на реализацию послания президента Владимира Путина по усовершенствованию мер поддержки российских семей.

«Послание социально ориентированное, направлено на поддержку определенных категорий граждан, семей с детьми, повышение качества жизни граждан в целом, — отметил председатель облдумы Аркадий Фомин. — Эффективность реализации послания во многом зависит от сроков и качества принимаемых законов. Это большая работа исполнительных и законодательных органов власти всех уровней. Всего в федеральное законодательство в кратчайшие сроки планируется внести более 60 поправок. Нововведения призваны поднять социальный уровень семей с детьми, доходы в которых не достигают прожиточного минимума. Региональным заксобраниям предстоит оперативно рассмотреть эти инициативы».

Фомин также сообщил, что на состоявшемся недавно заседании Совета законодателей у регионов была возможность высказать свои предложения, а в облдуме 13 мая создана рабочая группа по реализации послания президента.

«Законопроектом предлагается ввести несколько выплат для прямой поддержки граждан, — рассказал первый заместитель председателя областной Думы Дмитрий Хубезов. — Проект федерального закона предусматривает установление пособия будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки — после шести недель беременности. Такую ежемесячную выплату предлагается ввести для женщин, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает регионального прожиточного минимума. Размер пособия составит 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе. Также вводится ежемесячное пособие малообеспеченным неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплату можно будет получить уже с 1 июля 2021 года. Ее размер составит 50% от величины регионального прожиточного минимума для детей».

Хубезов озвучил еще одно направление поддержки, внесенное в виде поправки в федеральный законопроект. Оно касается 100% оплаты больничных по уходу за детьми до семи лет независимо от стажа работы родителя.

«Все эти изменения абсолютно социальные, направленные на точечную поддержку тех, кто больше всего в этом нуждается», — заключил депутат.