Рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков
В четверг, 13 мая, в рамках профилактического мероприятия «Грузовик» автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил дорожного движения и техническое состояние машин.
Рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба рязанской госавтоинспекции.
В четверг, 13 мая, в рамках профилактического мероприятия «Грузовик» автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил дорожного движения и техническое состояние машин.
В рязанской госавтоинспекции напомнили, что даже при малейшем нарушении ПДД, водитель грузовика может нанести серьезный вред, как себе, так и окружающим.