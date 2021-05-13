Рязанская НПК высадила более 100 саженцев липы, рябины и дуба

Деревья посадили в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна — 2021». В мероприятии участвовали работники предприятия. Они высадили саженцы в удобренные грунтом лунки.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», высадила более 100 саженцев липы, рябины и дуба в Комсомольском парке на улице Новаторов и Бульваре Победы по Московскому шоссе.

Деревья посадили в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна — 2021». В мероприятии участвовали работники предприятия. Они высадили саженцы в удобренные грунтом лунки.

«Озеленение города играет весомую роль в повышении комфортной городской среды и снижении уровня загрязнения, — отметил генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Посадку деревьев мы проводим в любимых рязанцами местах: сюда жители приходят отдыхать семьями. Мы рады внести свою лепту в такое нужное для города дело». В рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая весна» РНПК провела уже три субботника на разных площадках города.

На этой неделе сотрудники предприятия начали уборку на улице Весенней. Планируется, что она продлится около недели.

Работники предприятия намерены провести масштабный субботник на территории областной клинической больницы.

Кроме того, завод высадил более 100 саженцев дуба по просьбе жителей деревни Турлатово.

Всего нефтяники планируют посадить более 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы в разных частях города. Предприятие ежегодно оказывает поддержку Окскому природному биосферному заповеднику, проводит эколого-просветительские занятия для школьников и студентов города и акции по раздельному сбору бытовых отходов.