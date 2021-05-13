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Рязанцев пригласили на День здоровья и спорта
День здоровья и спорта в Рязани проведут уже в 20-й раз. Он пройдет на стадионе Центрального спортивного комплекса.

В субботу, 15 мая, пройдет День здоровья и спорта под девизом «В будущее — с ГТО!». Об этом сообщили в региональном минспорте.

День здоровья и спорта в Рязани проведут уже в 20-й раз. Он пройдет на стадионе Центрального спортивного комплекса. Его организуют с целью укрепления здоровья рязанцев, организации активного досуга жителей, пропаганды здорового образа жизни, совершенствования форм организации физкультурно-спортивной работы, массового привлечения к регулярным занятием физической культурой и спортом населения области различных возрастных групп и профессий. В минспорте отметили, что праздник пользуется популярностью и любовью среди рязанцев.

Спортивные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона, среди наиболее распространенных мероприятий, в рамках областного дня здоровья и спорта — фестивали, соревнования, легкоатлетические забеги, физкультурно-спортивные праздники. Центральной площадкой мероприятий областного Дня здоровья и спорта станет стадион Центрального спортивного комплекса Рязани. В этом году региональный День здоровья и спорта пройдет под девизом «В будущее — с ГТО!». В программу войдут соревнования по мини-футболу, армспорту, состязания по настольному теннису, шашкам, дартсу, пауэрлифтингу, бочче. Состязания будут организованы, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, будут пройдут спортивные конкурсы: жонглирование мячом; веселые старты, бросок мяча в баскетбольное кольцо, упражнения со скакалкой. Мастер-классы по северной ходьбе, по воркауту, брейкингу, зимнему плаванию, спортивному метанию ножа. Будет работать площадка Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий и площадка велошеринга LUCKY BIKE. В рамках праздника жители города смогут выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в соответствии с условиями допуска) в отдельных испытаниях комплекса: бег на 60 метров; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине; подтягивание на высокой перекладине; подтягивание из виса лежа на низкой перекладине; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; рывок гири; стрельба из пневматической винтовки; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Начало мероприятия — в 10:00. Регистрация участников — с 8:00 до 9:40. Вход на мероприятие — свободный.