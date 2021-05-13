Рязанцам показали внешний вид новой высотки на Московском шоссе

ООО «Специализированный застройщик «Бульвар» извещает прохожих, что стройка жилого дома с нежилыми помещениями и подземным паркингом начата во II квартале 2021 года и должна закончиться в I квартале 2024 года.

Перед стройкой за рязанским Дворцом торжеств (Московское шоссе, 49 строение 1) на заборе появился информационный плакат с внешним видом будущего здания, которое предусмотрено проектом.

ООО «Специализированный застройщик «Бульвар» (эта компания получила государственную регистрацию меньше 3 месяцев назад — 1 марта 2021 года) извещает прохожих, что стройка жилого дома с нежилыми помещениями и подземным паркингом начата во II квартале 2021 года и должна закончиться в I квартале 2024 года.

Судя по обнародованному изображению, самая высокая из секций строения будет высотой в 25 этажей, другие — немного ниже.

Отметим, почти сразу после установки таблички неизвестные написали что-то на плакате баллончиком.

Напомним, на месте стройки ранее располагался рынок.