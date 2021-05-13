Российским школьникам раскрыли формат проведения экзаменов
Российским школьникам раскрыли формат проведения экзаменов. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщают РИА Новости.
Российским школьникам раскрыли формат проведения экзаменов. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщают
Ученики девятых и одиннадцатых классов будут сдавать итоговые экзамены в очном формате, при этом учебные заведения обяжут соблюдать все санитарные меры. Также в министерстве подчеркнули, что все пункты проведения уже подготовлены.
«Будет влажная уборка помещений, бесконтактная термометрия, рассадка на специальные дистанции, ограниченное заполнение аудиторий», — сказал Сергей Кравцов.
Ранее в Госдуме сообщили, что планируют отказаться от ЕГЭ.