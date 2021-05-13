Росгвардию хотят привлечь к охране школ

Предложение о привлечении сотрудников Росгвардии к охране всех школ в кабмин планирует направить «Справедливая Россия». Зампред фракции Олег Шеин сообщил изданию, что родители на охрану скидываться не должны.

К охране школ по всей стране хотят привлечь Росгвардию. Об этом пишут «Известия».

Предложение о привлечении сотрудников Росгвардии к охране всех школ в кабмин планирует направить «Справедливая Россия». Зампред фракции Олег Шеин сообщил изданию, что родители на охрану скидываться не должны.

По его словам, необходимо перестроить систему охраны школ. Он добавил, что в Совфеде согласны с предложением.

Там сообщили, что ранее уже предлагали пересмотреть подход к безопасности учебных заведений, поскольку большинство школ сейчас под охраной частных предприятий.

«Как правило, сотрудники — люди пенсионного возраста, что не очень эффективно. Я полностью поддерживаю предложение о том, что охраной наших школ должны заниматься профессионалы», — отметила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

С мерами также согласились в ЛДПР и «Единой России».

Напомним, в рязанских школах усилят меры безопасности после вооруженного нападения на гимназию №175 в Казани, где 19-летний устроил стрельбу. Погибли девять человек.