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Путин номинирован на Нобелевскую премию мира
Включить президента в список номинантов на премию предложил академик, писатель Сергей Комков. Он сообщил, что получил утвердительный ответ от Нобелевского комитета.

Путин номинирован на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет РИА Новости.

Включить президента в список номинантов на премию предложил академик, писатель Сергей Комков. Он сообщил, что получил утвердительный ответ от Нобелевского комитета. По словам Комкова, предварительное число номинантов — 286 человек.

Академик напомнил, что Путин также был в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее номинировали 278 человек.

Нобелевская премия мира присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. Единственным лауреатом премии из граждан России или СССР стал Михаил Горбачев.

Имя лауреата объявят 8 октября 2021 года в Осло.