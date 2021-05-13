Путин номинирован на Нобелевскую премию мира
Включить президента в список номинантов на премию предложил академик, писатель Сергей Комков. Он сообщил, что получил утвердительный ответ от Нобелевского комитета.
Путин номинирован на Нобелевскую премию мира. Об этом
Включить президента в список номинантов на премию предложил академик, писатель Сергей Комков. Он сообщил, что получил утвердительный ответ от Нобелевского комитета. По словам Комкова, предварительное число номинантов — 286 человек.
Академик напомнил, что Путин также был в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее номинировали 278 человек.
Нобелевская премия мира присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. Единственным лауреатом премии из граждан России или СССР стал Михаил Горбачев.
Имя лауреата объявят 8 октября 2021 года в Осло.