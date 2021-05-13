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При ремонте Народного бульвара прибавилось работы: возле стройки провалилась дорога
Часть дороги провалилась, сейчас это место огорожено лентами, выставлен знак «Ведутся работы». Яма засыпана щебенкой.

После сильных дождей, прошедших в Рязани в начале мая, на проезде за Дворцом торжеств, выходящем на Народный бульвар, исчез участок асфальта, уложенного в 2019 году.

Часть дороги провалилась, сейчас это место огорожено лентами, выставлен знак «Ведутся работы». Яма засыпана щебенкой.

Произошло это возле забора стройки нового высотного здания, которая пока находится на стадии котлована.

На Народном бульваре с начала мая идут дорожно-ремонтные работы: готовятся и выкладываются плиткой новые тротуары.

Ремонт улицы обсуждался на совещании чиновников с подрядчиками 11 мая. Исполнители работ пообещали уложить плитку на тротуарах до июня, а затем заняться благоустройством окружающей территории. Теперь либо дорожникам, либо строителям придется заделывать и провал на проезде за Дворцом торжеств.