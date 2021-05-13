При ремонте Народного бульвара прибавилось работы: возле стройки провалилась дорога

Часть дороги провалилась, сейчас это место огорожено лентами, выставлен знак «Ведутся работы». Яма засыпана щебенкой.

После сильных дождей, прошедших в Рязани в начале мая, на проезде за Дворцом торжеств, выходящем на Народный бульвар, исчез участок асфальта, уложенного в 2019 году.

Часть дороги провалилась, сейчас это место огорожено лентами, выставлен знак «Ведутся работы». Яма засыпана щебенкой.

Произошло это возле забора стройки нового высотного здания , которая пока находится на стадии котлована.

На Народном бульваре с начала мая идут дорожно-ремонтные работы: готовятся и выкладываются плиткой новые тротуары.

Ремонт улицы обсуждался на совещании чиновников с подрядчиками 11 мая. Исполнители работ пообещали уложить плитку на тротуарах до июня, а затем заняться благоустройством окружающей территории. Теперь либо дорожникам, либо строителям придется заделывать и провал на проезде за Дворцом торжеств.