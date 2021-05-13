Напавший на школу в Казани предлагал одноклассникам сжечь завуча
Пять лет назад в чате с одноклассниками Галявиев предложил купить коктейль Молотова и прислал рецепт зажигательной смеси. Сообщается, что стрелок недолюбливал завуча и пытался отомстить ей за то, что «она дала классу задание и ушла».
Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев предлагал одноклассникам сжечь завуча. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Пять лет назад в чате с одноклассниками Галявиев предлагал купить коктейль Молотова и прислал рецепт зажигательной смеси.
Сообщается, что стрелок недолюбливал завуча и пытался отомстить ей за то, что «она дала классу задание и ушла».
Одноклассники охарактеризовали Галявиева как малообщительного подростка, но не «изгоя».