Напавший на школу в Казани предлагал одноклассникам сжечь завуча

Пять лет назад в чате с одноклассниками Галявиев предложил купить коктейль Молотова и прислал рецепт зажигательной смеси. Сообщается, что стрелок недолюбливал завуча и пытался отомстить ей за то, что «она дала классу задание и ушла».

Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев предлагал одноклассникам сжечь завуча. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Пять лет назад в чате с одноклассниками Галявиев предлагал купить коктейль Молотова и прислал рецепт зажигательной смеси.

Сообщается, что стрелок недолюбливал завуча и пытался отомстить ей за то, что «она дала классу задание и ушла».

Одноклассники охарактеризовали Галявиева как малообщительного подростка, но не «изгоя».