На майских праздниках пьяный рязанец чуть не зарезал знакомого
Против рязанца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
На майских праздниках пьяный рязанец чуть не зарезал знакомого. Об этом
10 мая 2021 года двое мужчин распивали алкоголь в квартире на улице Гоголя. В ходе конфликта неоднократно судимый 42-летний хозяин дома несколько раз ударил гостя ножом. 36-летнему мужчине удалось выбежать из квартиры и обратиться в больницу. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Против рязанца возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.