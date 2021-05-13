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В Рязани задержали телефонного мошенника, обманувшего 14 человек
С ноября в полицию стали поступать заявления от пострадавших. Они сообщали, что им звонил мужчина и представлялся директором организаций, в которых они работали. Мошенник требовал перечислить имеющуюся выручку на указанный им счет.

В Рязани задержали телефонного мошенника, от действий которого пострадали 14 человек в разных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

С ноября в полицию стали поступать заявления от пострадавших. Они сообщали, что им звонил мужчина и представлялся директором организаций, в которых они работали. Мошенник требовал перечислить имеющуюся выручку на указанный им счет. «Поддавшись волнению, люди следовали указанию злоумышленника. В результате были похищены различные суммы денег — от 4 до 28 тысяч рублей», — рассказали в полиции. От его действий пострадали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов.

Полиция установила, что к мошенничеству причастен уроженец Пензенской области. Оказалось, что мужчина живет в съемной квартире в Рязани в Московском районе. Его задержали. Во время обыска у него изъяли мобильные телефоны, ноутбук и другие предметы. Злоумышленник был ранее судим за кражу, грабеж и мошенничество. После освобождения из тюрьмы он поселился в Рязани. В интернете он находил контакты кафе ресторанов, звонил работникам, которые занимались финансовыми операциями, и под видом директора выманивал деньги.

Мужчине удалось ввести в заблуждение не менее 14 человек. Совокупная сумма ущерба превышает 180 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранта арестовали. Проводится расследование.