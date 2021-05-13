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В Рязани массово отключили воду
Воду отключили более чем на 15 улицах. На некоторых адресах снижена подача воды.

В четверг, 13 мая, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 9:00 13 мая до 6:00 14 мая воды не будет по адресам:

  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 27, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 4, 32 строение 8, 49.

С 9:00 до 18:00 13 мая воду отключили по адресам:

  • улица 1-й проезд Новой;
  • улица 2-й проезд Новой;
  • улица 3-й проезд Новой;
  • улица 4-й проезд Новой;
  • улица 5-й проезд Новой;
  • улица 6-й проезд Новой;
  • улица Тургенева;
  • улица Гражданская, дома №№31 по 47, с №№26а по 30;
  • улица Боголюбова;
  • улица Макаренко;
  • улица Белинского;
  • проезд Белинского;
  • улица Электрозаводская, дом №87;
  • улица Тимуровцев, дом №3а;
  • улица Новая, дома №№ 27 а, 51, 51 В, 63 (детсад №6), 110, 108/13;
  • улица Радиозаводская, дом №8;
  • улица Циолковского, с дома №№1/7 по 13, с №№2/6 до 10 (с корпусами);
  • улица Юннатов, дома №№1/8 (д/с №70);
  • улица Урицкого, дома №№5, 7, 9, 11/61, 5 корпус1, 7 корпус 1;
  • улица Есенина, дома с №37/2 по №71, №57 (школа №43);
  • улица Колхозная;
  • проезд Машиностроителей;
  • улица Маяковского;
  • улица Горького, дома №№1, 5 (пожарная часть №2), 11, 14, 16, 18, 18 корпус 1, 20 (детсад №111), 22.

Снижена подача холодной воды по адресам:

  • улица Касимовское шоссе, дома с №8 по №20, с №1 по №45;
  • улица Новая;
  • улица Есенина;
  • улица Грибоедова;
  • улица Щедрина;
  • улица Затинная;
  • улица Скоморошинская;
  • площадь 26 Бакинских комиссаров;
  • улица Подгорная;
  • улица Введенская;
  • улица Ленина;
  • улица Полевая;
  • улица Радищева;
  • улица Свободы;
  • улица Вознесенская;
  • улица Фирсова, улица Лермонтова;
  • улица Урицкого;
  • проезд Грибоедова;
  • проезд Щедрина;
  • проезд Речников;
  • площадь Театральная, дома №№1, 3, 5;
  • улица Солотчинское шоссе, дом №4;
  • Окский проезд, дом №2б;
  • улица Совхозная;
  • улица 8-е Марта;
  • улица Электрозаводская;
  • улица Попова;
  • улица Радиозаводская;
  • 1-й Совхозный переулок;
  • улица Гражданская, дома с №1 по №29, с №4 по №22;
  • улица Лермонтова, дома №№5/1, 9а;
  • улица 1-2 проезды Новой, площадь Попова;
  • улица 1-й Гражданский проезд.