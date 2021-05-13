В Рязани массово отключили воду
Воду отключили более чем на 15 улицах. На некоторых адресах снижена подача воды.
В четверг, 13 мая, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщил
С 9:00 13 мая до 6:00 14 мая воды не будет по адресам:
- улица Касимовское шоссе, дома №№ 27, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 4, 32 строение 8, 49.
С 9:00 до 18:00 13 мая воду отключили по адресам:
- улица 1-й проезд Новой;
- улица 2-й проезд Новой;
- улица 3-й проезд Новой;
- улица 4-й проезд Новой;
- улица 5-й проезд Новой;
- улица 6-й проезд Новой;
- улица Тургенева;
- улица Гражданская, дома №№31 по 47, с №№26а по 30;
- улица Боголюбова;
- улица Макаренко;
- улица Белинского;
- проезд Белинского;
- улица Электрозаводская, дом №87;
- улица Тимуровцев, дом №3а;
- улица Новая, дома №№ 27 а, 51, 51 В, 63 (детсад №6), 110, 108/13;
- улица Радиозаводская, дом №8;
- улица Циолковского, с дома №№1/7 по 13, с №№2/6 до 10 (с корпусами);
- улица Юннатов, дома №№1/8 (д/с №70);
- улица Урицкого, дома №№5, 7, 9, 11/61, 5 корпус1, 7 корпус 1;
- улица Есенина, дома с №37/2 по №71, №57 (школа №43);
- улица Колхозная;
- проезд Машиностроителей;
- улица Маяковского;
- улица Горького, дома №№1, 5 (пожарная часть №2), 11, 14, 16, 18, 18 корпус 1, 20 (детсад №111), 22.
Снижена подача холодной воды по адресам:
- улица Касимовское шоссе, дома с №8 по №20, с №1 по №45;
- улица Новая;
- улица Есенина;
- улица Грибоедова;
- улица Щедрина;
- улица Затинная;
- улица Скоморошинская;
- площадь 26 Бакинских комиссаров;
- улица Подгорная;
- улица Введенская;
- улица Ленина;
- улица Полевая;
- улица Радищева;
- улица Свободы;
- улица Вознесенская;
- улица Фирсова, улица Лермонтова;
- улица Урицкого;
- проезд Грибоедова;
- проезд Щедрина;
- проезд Речников;
- площадь Театральная, дома №№1, 3, 5;
- улица Солотчинское шоссе, дом №4;
- Окский проезд, дом №2б;
- улица Совхозная;
- улица 8-е Марта;
- улица Электрозаводская;
- улица Попова;
- улица Радиозаводская;
- 1-й Совхозный переулок;
- улица Гражданская, дома с №1 по №29, с №4 по №22;
- улица Лермонтова, дома №№5/1, 9а;
- улица 1-2 проезды Новой, площадь Попова;
- улица 1-й Гражданский проезд.