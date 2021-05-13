Любимов рассказал, как нужно застраивать Рязань

Губернатор поднял тему включения областного центра в перечень исторических поселений на заседании правительства в среду, 13 мая.

Николай Любимов рассказал, как нужно застраивать Рязань. Губернатор поднял тему включения областного центра в перечень исторических поселений на заседании правительства в среду, 13 мая.

«Наши решения направлены на сохранение исторического облика, но ни в коем случае не на полнейшую, тотальную консервацию этого облика и недопущение сделать что-либо на наших территориях, — заявил политик, обращаясь к инспекции ОКН и профильному зампреду правительства Евгению Беленецкому. — Сейчас мы видим, что движемся в другую крайность: не пущать, не давать, не строить, либо строить с таким же обликом, как соседнее и историческое здание».

Любимов отметил, что необходимо изучать современные урбанистические концепции в Москве, других исторических городах и за границей.

«Нужно учитывать, что те люди, которые будут покупать здание у строителей, просто не купят жилое помещение с узенькими окошками. Оно никому не нужно. Можно ничего не давать делать… В таком случае те дома, которые мы еще не спасли, они разрушатся, сгниют или рухнут. Давайте креативно подходить к этим вещам: новые здания должны сочетаться с историческими. Вот и все. Это не значит, что новые здания должны выглядеть, как старые», — подчеркнул глава региона.