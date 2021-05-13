Поставщики сообщили «Ленте» о повышении цен
«Мы получаем уведомления о повышении цен от поставщиков социально значимых товаров. Повышения на полке обычно существенно отстают от повышений закупочных цен, и мы понимаем, что для стабилизации ситуации с ценами требуются совместные усилия поставщиков и торговли», — сообщили в компании.
Поставщики сообщили торговой сети «Лента» о повышении цен на социально значимые товары. Об этом
«Мы получаем уведомления о повышении цен от поставщиков социально значимых товаров. Повышения на полке обычно существенно отстают от повышений закупочных цен, и мы понимаем, что для стабилизации ситуации с ценами требуются совместные усилия поставщиков и торговли», — сообщили в компании.
Торговая сеть сочла заявленные повышения обоснованными, но чтобы не допустить существенного повышения цены для потребителя, попытается дополнительно инвестировать в цену за счет собственной маржи.