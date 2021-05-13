Умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова
Актриса снималась в кино и телесериалах, среди которых «Кухня», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
В Петербурге умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова. Об этом в четверг, 13 мая, сообщил
Крейлис-Петрова скончалась 12 мая на 90-м году жизни.
Артистка родилась в 1931 году. В 1955 году она окончила Школу-студию МХАТ. Работала в ТЮЗе имени Александра Брянцева, в Театре Балтийского флота, в областном драмтеатре на Сахалине, а также в ленинградском МДТ и Театре эстрады. После более тридцати лет она играла в Александринском театре.
Также актриса снималась в кино и телесериалах, среди которых «Кухня», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».