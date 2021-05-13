Из больницы в Рязани эвакуировали 50 человек из-за задымления
В четверг, 13 мая, в 14:55 поступил вызов о задымлении на городской больницы № 10 на улице Крупской. Через 15 минут огонь потушили. Пострадавших нет, эвакуировали 50 человек.
Из больницы в Рязани эвакуировали 50 человек из-за задымления. Об этом сообщает региональный сайт ГУ МЧС.
В четверг, 13 мая, в 14:55 поступил вызов о задымлении в городской больнице № 10 на улице Крупской. Через 15 минут огонь потушили. Пострадавших нет, эвакуировали 50 человек.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 14 автомобилей и 49 пожарных.