Минспорт заявил, ФК «Рязань» достаточно финансирования для участия в ФНЛ

«Для попадания ФК „Рязань“ в ФНЛ команде нужно стать победителем ПФЛ. На данный момент за семь игр до окончания соревнований рязанцы занимают 2 строку турнирной таблицы. Финансирования клуба достаточно для его участия, в том числе в ФНЛ, при условии попадания команды в данную лигу», — говорится в сообщении.

Минспорт заявил, что ФК «Рязань» достаточно финансирования для участия в ФНЛ Минспорт заявил, что ФК «Рязань» достаточно финансирования для участия в ФНЛ. Об этом министерство сообщило в соцсетях.

«Для попадания ФК „Рязань“ в ФНЛ команде нужно стать победителем ПФЛ. На данный момент за семь игр до окончания соревнований рязанцы занимают 2 строку турнирной таблицы. Финансирования клуба достаточно для его участия, в том числе в ФНЛ, при условии попадания команды в данную лигу», — говорится в сообщении.

Отметим, что за российскую историю рязанская команда трижды выступала во втором по силе дивизионе. В 1992 году рязанское «Торпедо» заняло второе место в зоне «Центр» первой лиги, а в следующем году — 15-е место и вылетело в низшую лигу. В 2007 году рязанский «Спартак-МЖК» выступал в Первом дивизионе, но после первого круга в команда снялась с соревнований по финансовым причинам.