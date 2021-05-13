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В Пронском районе перевернулся «Фольксваген»
Водитель и 53-летняя пассажирка автомобиля получили травмы. Пострадавшим оказали медипомощь.

В среду, 12 мая, в Пронском районе перевкернулся Volswagen. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 11:52 на 3-м километре дороги Р22 «Каспий». 55-летняя жительница Пронска на Volswagen Transporter не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и съехала в кювет., после чего машина перевернулась.

Водитель и 53-летняя пассажирка автомобиля получили травмы. Пострадавшим оказали медипомощь.

Проводится проверка.