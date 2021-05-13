В ДТП в центре Рязани пострадал четырехлетний ребенок
46-летний москвич на Hyundai поворачивал налево и столкнулся с двигавшимся по «встречке» Chevrolet, за рулем которого была 32-летняя рязанка.
В среду, 12 мая, в Рязани на улице Соборной столкнулись Hyundai Solaris и Chevrolet Spark. Об этом сообщила
По предварительной информации, 46-летний москвич на Hyundai поворачивал налево и столкнулся с двигавшимся по «встречке» Chevrolet, за рулем которого была 32-летняя рязанка.
Водитель и четырехлетний пассажир Chevrolet получили травмы. Им оказали медпомощь.