Дом-крокодил и площадь дяди Васи. Какие прозвища дают рязанцы городским объектам

Корреспондент РЗН. инфо и краевед Игорь Канаев прогулялись по центру Рязани и собрали коллекцию необычных сооружений и их «народных» имен.

В детстве едва ли не каждый Серега был «Серым», Иринка — «Мандаринкой», а Глебушка — «Хлебушком».

Обладателей фамилии Лысенко непременно звали «Лысыми», а Кузьминых — «Кузями». Интересно, что прозвища, клички и псевдонимы есть не только у людей. Остроумные и легко запоминающиеся неофициальные названия повсеместно дают и объектам городской инфраструктуры — зданиям, улицам и целым районам.

Корреспондент РЗН. инфо и краевед Игорь Канаев прогулялись по центру Рязани и собрали коллекцию необычных сооружений и их «народных» имен.

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