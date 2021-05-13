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Директора рязанского хозяйства наказали за гуляющих коров
Директор хозяйства Панык объяснил инцидент невнимательностью пастухов. На первый раз его оштрафовали на минимальную сумму.

Директора рязанского хозяйства наказали за гуляющих коров. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Директора пронского хозяйства «Молоко Тырнова» Олега Паныка оштрафовали на три тысячи рублей за гуляющих по селу коров.

По словам замглавы администрации Пронского района Андрея Ильичева, тырновчане не в первый раз жалуются на пасущихся возле дома животных.

«Селяне сетуют на то, что коровы постоянно сбегают из-за загонов, мычат и бродят по селу. А это явное нарушение правил благоустройства: домашние животные должны содержаться на привязи или в скотных дворах», — отметил Ильичев.

Директор хозяйства Панык объяснил инцидент невнимательностью пастухов. На первый раз его оштрафовали на минимальную сумму. Максимальный штраф за нарушение правил благоустройства для юридического лица — до 200 тысяч рублей.