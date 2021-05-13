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Директор казанской школы, где произошла стрельба, объяснила отсутствие охраны
Амина Валеева пояснила, что от услуг частных охранных предприятий школа отказалась в 2020 году с началом пандемии и не продлила договор.

Директор казанской школы, где произошла стрельба, объяснила отсутствие охраны. Об этом сообщает РИА Новости.

Амина Валеева пояснила, что от услуг частных охранных предприятий школа отказалась в 2020 году с началом пандемии. После выхода на дистант необходимость в охранных услугах отпала, поэтому договор не был продлен.

Директор отметила, что в школе есть кнопка тревожной сигнализации, а на входе в здание работает электронный магнитный замок. Кроме этого, в школе имеется 11 наружных камер и 34 внутренних камеры видеонаблюдения.

По словам Валеевой, в день трагедии сотрудник гимнации, увидев «необычно одетого» человека, нажал «тревожную кнопку».

«Причем до прибытия по звонку тревожной сигнализации не прошло и пяти минут. Вся эта ситуация развивалась на моих глазах. Я находилась также на первом этаже. Поэтому я считаю, что работник нашей гимназии сработала молниеносно», — заключила она.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Напомним, трагедия произошла во вторник, 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе № 175. Погибли девять человек, в том числе семь школьников. Нападавшего арестовали.