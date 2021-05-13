Назначен и.о. руководителя дирекции по благоустройству
50-летнего чиновника руководству администрации представила мэр Елена Сорокина. У военного пенсионера Анатолия Топильского (7 июля 1970 года рождения) высшее образование, он живет в Рязани.
Исполняющим обязанности руководителя дирекции по благоустройству назначили Анатолия Топильского. Об этом сообщили в мэрии.
Во вторник, 11 мая, 50-летнего чиновника руководству администрации представила мэр Елена Сорокина.
Его биографию опубликовала «
До назначения он был безработным. В 2010 году был коммерческим директором управляющей компании «Приокская» и баллотировался в Рязанскую облдуму во внутрирегиональной группе №15 от партии ЛДПР.
Также он участвовал в муниципальных выборах в Кораблинском районе в 2008 году и в Ряжске в 2009 году.