Четверо российских школьников пострадали из-за взрыва игрушки
Четверо российских школьников пострадали из-за взрыва игрушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Четверо российских школьников пострадали из-за взрыва игрушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в четверг, 13 мая, в московской школе №1515. Одна из учениц шестого класса заказала в интернете «бомбу-вонючку» и принесла на уроки. Школьница раздавила игрушку, после чего у четверых одноклассников начались сильные головные боли.
В учреждение вызвали несколько бригад скорой помощи. Также приехала реанимация и полиция. Две пострадавшие отправились в больницу, еще двое отказались от госпитализации.