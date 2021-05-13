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Четверо российских школьников пострадали из-за взрыва игрушки
Четверо российских школьников пострадали из-за взрыва игрушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Четверо российских школьников пострадали из-за взрыва игрушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в четверг, 13 мая, в московской школе №1515. Одна из учениц шестого класса заказала в интернете «бомбу-вонючку» и принесла на уроки. Школьница раздавила игрушку, после чего у четверых одноклассников начались сильные головные боли.

В учреждение вызвали несколько бригад скорой помощи. Также приехала реанимация и полиция. Две пострадавшие отправились в больницу, еще двое отказались от госпитализации.