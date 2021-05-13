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«Большие гастроли» в Рязани. Театр кукол имени Образцова представит зрителям четыре спектакля
С 13 мая по 16 мая 2021 года театр кукол имени Образцова начинает выступления на сцене рязанского театра кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Ее реализация стала возможна благодаря Росконцерту и министерству культуры России.

С 13 мая по 16 мая 2021 года театр кукол имени Образцова начинает выступления на сцене рязанского театра кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Ее реализация стала возможна благодаря Росконцерту и министерству культуры России. Согласно этому проекту театры во всей стране «обмениваются» своими постановками.

Перед началом спектаклей для журналистов состоялась пресс-конференция. На ней директор рязанского театра кукол Константин Кириллов рассказал, что в Рязани проходят первые гастроли театра Образцова. Он отметил, что это радостное и важное событие для города.

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов отметил, что подобные гастроли «пробуждают интерес у тех, кто еще не посещал театры», а главный режиссер театра имени Образцова Борис Константинов добавил, что такие фестивали предназначены для обмена энергией и общения. Он призвал рязанцев не бояться детских спектаклей и добавил, что «в каждом из нас живет ребенок».

Зрители увидят спектакли: «Старый сеньор и…», «Али-Баба и сорок разбойников», «Волшебная лампа Алладина» и «Три поросенка». Каждый из них имеет особую сценическую историю. К примеру, куклам из постановки «Волшебная лампа Аладдина» более 80 лет. Гости из столицы отметили, что это первый спектакль в котором использовались тростевые куклы. По их словам, они до сих пор реставрируются и продолжают жить на сцене.

Московские гости поблагодарили организаторов «Больших гастролей» за возможность побывать в гостях у коллег и обменяться опытом. Они подчеркнули, что билеты на спектакли почти распроданы.

Театр кукол Образцова будет давать представления до 16 мая. Затем «Большие гастроли» продолжатся в Калуге и Туле. На пресс-конференции присутствовали директор рязанского театра кукол Константин Кириллов, художественный руководитель коллектива Валерий Шадский и министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

Из столичных гостей — главный режиссер театра имени Образцова, заслуженный деятель искусств России, многократный лауреат премии «Золотая маска» Борис Константинов, художник-постановщик, лауреат премии «Золотая маска» Виктор Никоненко. А также артисты России: Дмитрий Чернов, Андрей Нечаев, Халися Богданова и Алексей Соколов.