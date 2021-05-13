Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам

Патриарх предложил женщинам, которые не хотят рожать, альтернативу — отдать детей церкви. По его словам, там ребенка помогут воспитать, поднять на ноги, а также не будут препятствовать его встречам с матерью.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин не делать аборты. Об этом он сказал в видеообращении к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, размещенном на YouTube-канале РПЦ .

Патриарх предложил женщинам, которые не хотят рожать, альтернативу — отдать детей церкви. По его словам, там ребенка помогут воспитать, поднять на ноги, а также не будут препятствовать его встречам с матерью.

Он отметил, что церковь будет делать все для того, чтобы семья укреплялась. Патриарх также поддержал тех, кто призвал создать кризисные центры для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Мы большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов. К этому призывает церковь», — заявил он.

Также он отметил, что усилия для решения «критически важного для сбережения народа вопроса» должно приложить государство.