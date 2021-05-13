А что в кино? «Пила: Спираль», «Скажи ей» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Американский фильм ужасов «Пила: Спираль» показывает расследование серии жестоких убийств, странным образом напоминающие преступления прошлых лет. Российский фильм «Скажи ей» режиссера Александра Молочникова рассказывает о ребенке, которому каждый раз приходится делать непростой выбор между желаниями собственных родителей. Еще одна российская премьера — фильм «Иваново счастье» режиссера Ивана Соснина с Алексеем Серебряковым в главной роли, которая рассказывает о путешествии вахтовика Ивана домой за 9 тысяч километров.
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