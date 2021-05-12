Эксперты назвали размер средней зарплаты в Рязанской области
Средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области составляет 42 200 рублей, а средняя ожидаемая — 37 000 рублей. В Рязанской области в среднем на одну вакансию претендуют три человека.
Эксперты HeadHunter проанализировали средние предлагаемые зарплаты в Рязанской области в разных профотраслях и основные показатели по состоянию рынка труда региона.
Прирост по количеству предложений о работе в Рязанской области составил сразу 22%. Прирост вакансий за последний месяц по сравнению с предыдущим также положительный (8%). Средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области составляет 42 200 рублей, а средняя ожидаемая — 37 000 рублей. В Рязанской области в среднем на одну вакансию претендуют три человека.
Специалисты отметили, что при таком уровне конкуренции работодатели Рязанской области могут испытывать нехватку кадров.
Средние заработные платы в Рязанской области по популярным профессиям:
- Программист-разработчик — 97 900 рублей;
- Менеджер по продажам — 46 900 рублей;
- Администратор — 33 400 рублей;
- Водитель — 54 100 рублей;
- Грузчик — 36 600 рублей;
- Оператор call-центра — 30 600 рублей;
- Курьер — 51 000 рублей;
- Инженер — 50 900 рублей;
- Секретарь — 31 200 рублей;
- Врач-терапевт — 61 000 рублей;
- Маркетолог-аналитик - 41 000 рублей.