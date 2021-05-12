За сутки три жителя Рязанской области скончались от коронавируса
Об этом в среду, 12 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки три жителя Рязанской области скончались от коронавируса. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки выявлено 42 новых случая заражений, общее число заражений достигло 28 344. За сутки вылечились 43 пациента, всего 26 790. Умерли всего 478.
В России за сутки выявили 8 217 случаев заражения, всего 4 905 059. За сутки выздоровели 8 614 пациента, всего 4 518 529. Скончались 355 человек, всего 114 331.