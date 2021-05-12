WhatsApp начнет отключение пользователей, несогласных с новой политикой

пользователи не смогут звонить через мессенджер и отправлять сообщения, а затем перестанут получать уведомления о входящих сообщениях контактов. Это будет происходить несколько недель, период для каждого пользователя будет индивидуальным.

В ближайшие недели WhatsApp начнет блокировать звонки и сообщения пользователей, не согласных с новой политикой конфиденциальности мессенджера. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на представителя компании. На первом этапе блокировки ограничат доступ к чатам и звонкам несогласных польователей. Они смогут воспользоваться функционалом только если с ними свяжутся и они нажмут на уведомление мессенджера.

После этого пользователи не смогут звонить через мессенджер и отправлять сообщения, а затем перестанут получать уведомления о входящих сообщениях контактов. Это будет происходить несколько недель, период для каждого пользователя будет индивидуальным.

Учетные записи удалять не будут.

Отметим, новая политика конфиденциальности содержит пункт о передаче персональных данных пользователей мессенджера в распоряжение всему семейству приложений от Facebook.