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В среду в частном секторе в Шлаковом отключат холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

В среду, 12 мая, в частном секторе в Шлаковом отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

— улица Трудовая, дома №№13/38, 15, 17/43, 19/42, 21, 23/39 (частный сектор), дома №№12/19, 5/8, 7;

— улица Ломоносова, дома с 46 по 72, с 37 по 49 (частный сектор), дома №№44, 33, 23;

— улица Бабушкина, дома с 36 по 46, с 11 по 21 (частный сектор);

— улица 1-й проезд Бабушкина (частный сектор);

— улица Зои Космодемьянской, дома №№ 31, 28/10, 30, 32, 34, с 38 по 64, с 37 по 63 (частный сектор);

— 1-й проезд Зои Космодемьянской (частный сектор);

— 2-й проезд Зои Космодемьянской (частный сектор);

— 3-й проезд Зои Космодемьянской (частный сектор);

— улица Кошевого (частный сектор);

— улица Гастелло (частный сектор);

— Куйбышевское шоссе, дома №№ 16, 16 корпус 1, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 4, 18 корпус 3;

— улица Декабристов, дома с 12 по 26, с 5 по 25;

— улица Разина, дома с 44 по 52, с 45 по 53 (частный сектор).

С 10:00 до 17:00 холодную воду также отключат на улице Магистральной, дом №11-б.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.