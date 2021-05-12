\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
15°
Чтв, 13
18°
Птн, 14
21°
ЦБ USD 74.04 -0.12 13/05
ЦБ EUR 89.85 -0.15 13/05
Нал. USD 74.01 / 75.30 17:13
Нал. EUR 89.81 / 90.50 18:45
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
14 150
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
11 786
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
17 690
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
11 920
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области зарегистрировали почти 40 кандидатов на предварительное голосование «Единой России»
По данным на 12 мая, в Рязанской области зарегистрировали 37 участников предварительного голосования. Они предоставили необходимые документы в региональный оргкомитет по проведению праймериз по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.

До окончания приема заявлений на предварительное голосование «Единой России» осталось три дня.

По данным на 12 мая, в Рязанской области зарегистрировали 37 участников предварительного голосования. Они предоставили необходимые документы в региональный оргкомитет по проведению праймериз по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.

Среди них волонтеры, общественники, работники социальной сферы. Немало молодых людей, не достигших 35 лет, действующих депутатов всех уровней. На участие в процедуре также активно заявляются представители малого и среднего бизнеса.

Всего через сайт pg.er.ru подано 62 заявления на участие в партийной процедуре.

Растет и количество желающих принять участие в предварительном голосовании в качестве избирателей. По последним данным, в Рязанской области зарегистрировались более 73 тысяч человек.

Напомним, выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» стартовало на сайте pg.er.ru 15 марта. В конце апреля федеральный оргкомитет решил продлить срок приема заявлений от кандидатов до 14 мая в связи с большим количеством желающих поучаствовать в процедуре.

Само голосование пройдет с 24 по 30 мая. Участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в VIII созыв Госдумы утвердит съезд.