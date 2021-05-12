В Рязанской области зарегистрировали почти 40 кандидатов на предварительное голосование «Единой России»

По данным на 12 мая, в Рязанской области зарегистрировали 37 участников предварительного голосования. Они предоставили необходимые документы в региональный оргкомитет по проведению праймериз по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.

До окончания приема заявлений на предварительное голосование «Единой России» осталось три дня.

По данным на 12 мая, в Рязанской области зарегистрировали 37 участников предварительного голосования. Они предоставили необходимые документы в региональный оргкомитет по проведению праймериз по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.

Среди них волонтеры, общественники, работники социальной сферы. Немало молодых людей, не достигших 35 лет, действующих депутатов всех уровней. На участие в процедуре также активно заявляются представители малого и среднего бизнеса.

Всего через сайт pg.er.ru подано 62 заявления на участие в партийной процедуре.

Растет и количество желающих принять участие в предварительном голосовании в качестве избирателей. По последним данным, в Рязанской области зарегистрировались более 73 тысяч человек.

Напомним, выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» стартовало на сайте pg.er.ru 15 марта. В конце апреля федеральный оргкомитет решил продлить срок приема заявлений от кандидатов до 14 мая в связи с большим количеством желающих поучаствовать в процедуре.

Само голосование пройдет с 24 по 30 мая. Участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в VIII созыв Госдумы утвердит съезд.