В Рязанской области столкнулись «ГАЗель» и «Гранта»
ДТП произошло около 16 часов на 3-м километре дороги Рязань — Пронск — Скопин недалеко от Реткина. Водитель легковушки обращался за медпомощью.
В пятницу, 7 мая, в Рязанской области столкнулись «ГАЗель» и Lada Granta. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло около 16 часов на 3-м километре дороги Рязань — Пронск — Скопин недалеко от Реткина. 57-летний житель Саратовской области за рулем «ГАЗели» врезался в Lada Granta, которой управлял 38-летний рязанец. Водитель легковушки обращался за медпомощью.