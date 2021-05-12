В Рязани ужесточили требования к маршрутчикам
Согласно опубликованному постановлению мэрии, перевозчики вместо ежемесячного плана перевозок будут предоставлять отчет об уже проделанных перевозках.
В Рязани ужесточили требования к маршрутчикам. Соответствующее постановление мэрии опубликовали в среду, 12 мая.
Согласно документу, перевозчики больше не будут составлять ежемесячный план по осуществлению перевозок по маршруту. Теперь они станут предоставлять только отчет об уже проделанных перевозках. В него войдет информация о количестве выполненных рейсах по расписанию, а также о перевозках после 20 часов.
Ранее власти заявляли, что после пандемии перевозчики снизили количество рейсов на маршрутах. Также рязанцы жаловались на проблемы с работой общественного транспорта по вечерам.