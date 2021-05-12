В Рязани на парковке автоцентра столкнулись «Киа Стингер» и «БМВ»
В результате ДТП оба водителя обращались за медицинской помощью. По факту аварии проводится проверка.
В Рязани на парковке автоцентра столкнулись «Киа Стингер» и «БМВ». Об этом
Авария произошла во вторник, 11 мая, примерно в 22:00 на Московском шоссе, напротив дома №22-б. 38-летняя рязанка на Kia Stinger, поворачивая налево на парковку, врезалась в BMW 320i, под управлением 26-летнего рязанца.
В результате ДТП оба водителя обращались за медицинской помощью. По факту аварии проводится проверка.